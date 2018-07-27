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​Чернов: «Даже Игнашевич в 39 выглядит помоложе Бекао»
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​Чернов: «Даже Игнашевич в 39 выглядит помоложе Бекао» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о новичке команды защитнике Родриго Бекао.
"Пока ему тяжеловато в языковом плане — по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.
Выглядит на 47 лет? Нам тоже так показалось, когда он приехал. Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!", — сказал Чернов.
22-летний Бекао перешёл в ЦСКА на правах годичной аренды с правом дальнейшего выкупа.
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