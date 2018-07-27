​Чернов: «Даже Игнашевич в 39 выглядит помоложе Бекао»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о новичке команды защитнике Родриго Бекао.

"Пока ему тяжеловато в языковом плане — по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

Выглядит на 47 лет? Нам тоже так показалось, когда он приехал. Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!", — сказал Чернов.

22-летний Бекао перешёл в ЦСКА на правах годичной аренды с правом дальнейшего выкупа.