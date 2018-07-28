В Казани появятся три новые платные парковки

В Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани опубликована информация о трех новых парковках в Казани. Так, платные парковочные места появятся на четной стороне улицы Сибгата Хакима от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианной, и на ее нечетной стороне от пересечения с Меридианной до пересечения с улицей Мусина. Также новая платная парковка появится на улице Абсалямова по нечетной стороне от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с Чистопольской. Стоимость парковки в час составит 30 рублей.