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В Казани появятся три новые платные парковки
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В Казани появятся три новые платные парковки 

Казанский репортер 28 июля 2018
Фото: Казанский репортер
В Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани опубликована информация о трех новых парковках в Казани. Так, платные парковочные места появятся на четной стороне улицы Сибгата Хакима от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианной, и на ее нечетной стороне от пересечения с Меридианной до пересечения с улицей Мусина. Также новая платная парковка появится на улице Абсалямова по нечетной стороне от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с Чистопольской. Стоимость парковки в час составит 30 рублей.
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