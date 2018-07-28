Ещё
Схема: Как изменится движение автотранспорта в Петербурге в День ВМФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Схема: Как изменится движение автотранспорта в Петербурге в День ВМФ 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
29 июля главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в акватории Невы и у острова Котлин в Кронштадте изменит схему движения автомобильного и водного транспорта в Северной столице.
Санкт-Петербург
В связи с днем ВМФ с 11:00 до 13:00 будут разведены пролеты четырех мостов — Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского.
Для проведения торжественных мероприятий перекроют автомобильное движение на Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде и Адмиралтейском проспекте.
Для движения судов будут закрыты участки реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.
Кронштадт
Въезд в Кронштадт на личном автомобиле будет невозможен — проехать в город смогут только обладатели аккредитации. В оба направления будет закрыт сквозной проезд по петербургской дамбе.
Зрителям морского парада городские власти рекомендуют добираться до острова Котлин на пригородных поездах от Балтийского вокзала и далее автобусами до форта «Константин», а также автобусах № 101 от станции метро «Старая деревня», № 175 от вокзала в Ломоносове и № 215 от улицы Володарского в Сестрорецке.
Проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра на время морского парада в Петербурге сделают бесплатным.
Пятый канал: последние новости
Центробанк повысит тарифы ОСАГО осенью Таксистов хотят залицензировать Россиян предупредили о радикальных изменениях в законе об ОСАГО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП с артистами: число пострадавших растет57
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке208
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами4
В России резко подорожали самые доступные авто63
Стал известен ТОП-4 «дизелей» по доступной цене
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение