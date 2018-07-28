Схема: Как изменится движение автотранспорта в Петербурге в День ВМФ

29 июля главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в акватории Невы и у острова Котлин в Кронштадте изменит схему движения автомобильного и водного транспорта в Северной столице.

Санкт-Петербург

В связи с днем ВМФ с 11:00 до 13:00 будут разведены пролеты четырех мостов — Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского.

Для проведения торжественных мероприятий перекроют автомобильное движение на Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде и Адмиралтейском проспекте.

Для движения судов будут закрыты участки реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Кронштадт

Въезд в Кронштадт на личном автомобиле будет невозможен — проехать в город смогут только обладатели аккредитации. В оба направления будет закрыт сквозной проезд по петербургской дамбе.

Зрителям морского парада городские власти рекомендуют добираться до острова Котлин на пригородных поездах от Балтийского вокзала и далее автобусами до форта «Константин», а также автобусах № 101 от станции метро «Старая деревня», № 175 от вокзала в Ломоносове и № 215 от улицы Володарского в Сестрорецке.

Проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра на время морского парада в Петербурге сделают бесплатным.