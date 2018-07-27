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На Мызинском мосту рабочие нашли старые трамвайные шпалы
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На Мызинском мосту рабочие нашли старые трамвайные шпалы 

АиФ Нижний Новгород 36 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Старые трамвайные шпалы были обнаружены на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде в ходе ремонта переправы, сообщил заместитель главы администрации города Александр Герасименко.
По его словам, шпалы были обнаружены во время демонтажа старого покрытия моста. Рабочим пришлось их демонтировать. По данным «Википедии», трамвайные пути были спроектированы и построены посреди проезжей части, но заканчивались с обеих сторон моста тупиками. В 2003 году во время косметического ремонта трамвайные пути были убраны.
«Сейчас на площадке идет активная работа по укладке слоев бетона. Подрядчик набрал серьезные темпы. Погода на сегодняшний день помогает», — отметил Александр Герасименко.
По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Анатолия Молева, сейчас на мосту выполнена разборка гидроизоляции на площади 3 600 кв. м., фрезерование асфальтобетонного покрытия на мосту выполнено на 13 330 кв. м., устройство защитного слоя из керамзитобетона на 289 кв. м. Работы проводятся в две смены. На мосту планируется провести профилактику деформационных швов.
Напомним, что 9 июля из-за ремонта было ограничено движение по Мызинскому мосту. Сейчас для движения доступны только две полосы из шести. Работы планируется завершить в начале октября.
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