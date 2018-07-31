Перинатальный центр в Красноярске не будут закрывать на ремонт

По плану, учреждение должны были закрыть на ремонт с 13 по 31 августа. Однако руководство центра пришло к выводу, что на данный момент нет необходимости в полном закрытии. Работы проводятся в текущем режиме. Госпитализация пациенток будет проходить в плановом порядке.

Напомним, что ежегодно все родильные дома в краевом центре закрывают на плановый ремонт. Впервые ведущее крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края отказалось от закрытия.