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Перинатальный центр в Красноярске не будут закрывать на ремонт
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Перинатальный центр в Красноярске не будут закрывать на ремонт 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Об сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
По плану, учреждение должны были закрыть на ремонт с 13 по 31 августа. Однако руководство центра пришло к выводу, что на данный момент нет необходимости в полном закрытии. Работы проводятся в текущем режиме. Госпитализация пациенток будет проходить в плановом порядке.
Напомним, что ежегодно все родильные дома в краевом центре закрывают на плановый ремонт. Впервые ведущее крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края отказалось от закрытия.
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