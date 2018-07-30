В Петербурге к приемной депутата принесли мертвых уток с призывом спасти реку Новую

В Петербурге протестующие жители Красносельского района провели акцию у приемной депутата парламента Петербурга Сергея Никешина , сообщили местные жители в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестные подбросили к дверям приемной на проспекте Ветеранов, 78 четырех мертвых уток, рядом активисты оставили послание: «Сергей Николаевич, помогите, пожалуйста, остановить загрязнение реки Новая». В марте жители прилегающих к реке улиц стали жаловать на резкий химический запах, доносящийся с берегов. Экологическая организация «Зеленый фронт» обратилась за объяснениями в комитет по природопользованию и Росприроднадзор.

Причиной неприятного запаха, по данным ведомства, послужили стоки с включениями этиленгликоля с аэропорта «Пулково». Летом реку «Новая» заполонили сине-зелёные водоросли, которые, предположительно, стали причиной массовой гибели рыбы и водоплавающих птиц. Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки. 24 июля Жители Кировского района сообщили, что в реке Новая гибнут утки и их птенцы. Они нашли семь мертвых птиц около коллектора на углу улицы Козлова и улицы Солдата Корзуна. На прошлой неделе депутат Алексей Цивилев попросил природоохранную прокуратуру разобраться в массовой гибели уток в Новой.

По материалам «ДП»

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