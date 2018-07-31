Ещё
В Волгограде сильный ветер валит деревья на машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде сильный ветер валит деревья на машины 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградские деревья не могут выстоять под порывами разбушевавшегося ветра. Страдают от стихии автолюбители, чьи автомобили становятся жертвами падающих деревьев.
Штормового предупреждения от экстренных служб не поступало
В Краснооктябрьском районе Волгограда чудом спаслась вместе с дочкой жительница дома № 25 по улице Репина.
— На улице был сильный ветер. Не знаю, почему не объявили штормовое предупреждение. Светлана Юрина вместе с 10-летней дочкой вышли из машины и успели сделать всего несколько шагов, как раздался скрип, и стоящий неподалёку тополь обрушился на «Хёндай», — сообщила V1.ru Снежана Чернова.
«Тополь надломился от основания»
— Он сломался от корней у основания, хотя дерево не было сухое. Тополь упал аккуратно на крышу. Сигнализация не сработала, потому что Света даже не успела заблокировать двери машины и отошла с дочкой всего на несколько метров от авто.
На улице Козловской в Ворошиловском районе упавшее дерево разбило заднее стекло «Фольксваген Поло» и нанесло серьёзные повреждения «Шкода Октавиа».
От упавшей ветки пострадали два автомобиля
— Я ехал мимо общежития медицинского университета по улице Козловской, когда увидел громадную ветку лежащую на крыше «Шкоды», — говорит Александр Уваров, — Впереди стоял «Фольксваген Поло». У него было разбито заднее стекло.
Страховые компании покрывают ущерб в подобных случаев только при наличии КАСКО.
— Автостраховщики не рассматривают падения деревьев на машины, как страховые случаи. Полностью покрыть расходы на ремонт могут только при наличии «каски», — говорит автоюрист Алексей Зеленский. — Чтобы возместить ущерб, нужно вызывать оценщика, полицию и оформлять много документов. Доходит до того, что необходимо брать у синоптиков справку об отсутствии сильного ветра в этот день, чтобы виновницей происшествия не оказалась природа. После этого следует искать кому принадлежат деревья, кто за ними должен ухаживать. Как правило, это управляющие компании или районные администрации.
В случае обрушения деревьев на машины, необходимо вызывать сотрудников полиции
Договориться с УК или властями мирно удаётся не всегда.
— Управляющие компании вообще не идут на диалог. Суды затягиваются надолго, хотя принимают решения в большинстве случаев в пользу автовладельцев, — рассказал V1.ru Алексей Зеленский.
v1.ru: последние новости
Велосипедистам Волгограда потребовались заметные люди для ночного парада «Не бит, не крашен — 100 процентов». Волгоградец выводит автохамов на чистую воду. В Волгоградской области пассажирский поезд снес на путях иномарку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей избавят от неудобных ситуаций с номерами
Названы пять самых надежных внедорожников
Раритетный советский лимузин продается за 25 млн рублей1
Названа дата премьеры Bugatti Divo
В Австрии построили 1325-сильный карбоновый гиперкар
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:16
В Подмосковье перевернулся автобус c пассажирами
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
00:51
«Нам все пофиг»: жених-мажор поехал по встречке
ДТП
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение