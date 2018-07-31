В Волгограде сильный ветер валит деревья на машины

Волгоградские деревья не могут выстоять под порывами разбушевавшегося ветра. Страдают от стихии автолюбители, чьи автомобили становятся жертвами падающих деревьев.

Штормового предупреждения от экстренных служб не поступало

В Краснооктябрьском районе Волгограда чудом спаслась вместе с дочкой жительница дома № 25 по улице Репина.

Снежана Чернова. — На улице был сильный ветер. Не знаю, почему не объявили штормовое предупреждение. Светлана Юрина вместе с 10-летней дочкой вышли из машины и успели сделать всего несколько шагов, как раздался скрип, и стоящий неподалёку тополь обрушился на «Хёндай», — сообщила V1.ru

«Тополь надломился от основания»

— Он сломался от корней у основания, хотя дерево не было сухое. Тополь упал аккуратно на крышу. Сигнализация не сработала, потому что Света даже не успела заблокировать двери машины и отошла с дочкой всего на несколько метров от авто.

На улице Козловской в Ворошиловском районе упавшее дерево разбило заднее стекло « Фольксваген Поло» и нанесло серьёзные повреждения « Шкода Октавиа».

От упавшей ветки пострадали два автомобиля

— Я ехал мимо общежития медицинского университета по улице Козловской, когда увидел громадную ветку лежащую на крыше «Шкоды», — говорит Александр Уваров , — Впереди стоял «Фольксваген Поло». У него было разбито заднее стекло.

Страховые компании покрывают ущерб в подобных случаев только при наличии КАСКО.

— Автостраховщики не рассматривают падения деревьев на машины, как страховые случаи. Полностью покрыть расходы на ремонт могут только при наличии «каски», — говорит автоюрист Алексей Зеленский . — Чтобы возместить ущерб, нужно вызывать оценщика, полицию и оформлять много документов. Доходит до того, что необходимо брать у синоптиков справку об отсутствии сильного ветра в этот день, чтобы виновницей происшествия не оказалась природа. После этого следует искать кому принадлежат деревья, кто за ними должен ухаживать. Как правило, это управляющие компании или районные администрации.

В случае обрушения деревьев на машины, необходимо вызывать сотрудников полиции

Договориться с УК или властями мирно удаётся не всегда.

— Управляющие компании вообще не идут на диалог. Суды затягиваются надолго, хотя принимают решения в большинстве случаев в пользу автовладельцев, — рассказал V1.ru Алексей Зеленский.