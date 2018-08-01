В Барнауле с Нового моста в Обь спрыгнул парень

Очевидцы сняли на видео данный инцидент и выложили его в соцсети.

Как рассказали подписчики паблика «Инцидент Барнаул», 30 июля с моста спрыгнул молодой человек по имени Александр. О причинах ничего не известно.

По всей видимости, герой ролика не пострадал. В МЧС России по краю АиФ-Алтай рассказали, что по данному инциденту звонков не поступало. Но если бы произошел несчастный случай, спасателей бы вызвали на место происшествия.

АиФ-Алтай напоминает, что данный поступок опасен для жизни. Не пытайтесь его повторить.