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В Барнауле с Нового моста в Обь спрыгнул парень
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В Барнауле с Нового моста в Обь спрыгнул парень 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Очевидцы сняли на видео данный инцидент и выложили его в соцсети.
Как рассказали подписчики паблика «Инцидент Барнаул», 30 июля с моста спрыгнул молодой человек по имени Александр. О причинах ничего не известно.
По всей видимости, герой ролика не пострадал. В МЧС России по краю АиФ-Алтай рассказали, что по данному инциденту звонков не поступало. Но если бы произошел несчастный случай, спасателей бы вызвали на место происшествия.
АиФ-Алтай напоминает, что данный поступок опасен для жизни. Не пытайтесь его повторить.
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