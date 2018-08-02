Девушка, выжившая в лесу в Лечебном, пришла в сознание, но ничего не помнит

Елизавета Жучкова — единственная выжившая из троих молодых людей, найденных в лесу в Лечебном, пришла в себя. До этого 25-летняя девушка находилась без сознания в реанимации. Об этом E1.RU рассказала мама Елизаветы Екатерина.

Напомним, Елизавета и двое мужчин пропали в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга 28 июля. Спустя несколько дней всех троих нашли в лесу. Денис Квашнин и Михаил Фофанов были мертвы, а Елизавету Жучкову врачи доставили в реанимацию в состоянии наркотического опьянения.

По словам мамы девушки, в палату к Елизавете врачи ее пока не пускают, но медики рассказали ей о состоянии дочери.

— Лиза чувствует себя лучше, осознает, что находится в больнице. Ей ставят капельницы. Сейчас она в основном спит. У нее огромная слабость, — рассказала Екатерина.

По ее словам, длительное нахождение в лесу без воды и пищи сказалось на здоровье и психологическом состоянии дочери.

— У Лизы было сильное обезвоживание, ведь она четверо суток не пила и не ела. Это отразилось на функции почек и печени, но, к счастью, не очень сильно, — добавила мама девушки.

По словам Екатерины, дочь не помнит, что с ней произошло. Женщина надеется, что, когда ей разрешат увидеться с дочерью, память Лизы полностью восстановится.

Мама девушки считает, что случившееся, возможно, послужит ее дочери уроком.

— Ошибка, конечно, страшная. Главное, чтобы она извлекла из этого урок, правда, ценой таких страшных последствий. Мальчиков мне жаль, мне было очень страшно самой, — говорит женщина.

Друзья погибшего Дениса Квашнина рассказывали E1.RU, что он был добрым и отзывчивым человеком. В прошлом Денис служил в армии по контракту и даже воевал в горячих точках.

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