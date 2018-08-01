«Никаких склонностей к наркотикам не было»: погибший в лесу парень оказался бывшим спецназовцем

В Екатеринбурге спустя четыре дня поисков нашли троих друзей, которые вместе отдыхали, а потом пропали. Михаила Фофанова и Дениса Квашнина нашли в лесу мёртвыми, а их подруга Елизавета Жучкова до сих пор лежит в реанимации.

Уже после того, как поиски друзей завершились, источник, знакомый с ситуацией, сообщил E1.RU, что Елизавету нашли в состоянии наркотического опьянения, и именно наркотики могли стать причиной гибели мужчин.

Однако друзья одного из погибших, 27-летнего Дениса Квашнина, уверены, что это не так. По их словам, Денис был добрым и хорошим парнем, не употреблял наркотики и никогда до этого не пропадал.

— Денис был хороший парень, отзывчивый, добрый. Всегда придёт на помощь, — рассказала подруга Дениса Любовь. — У него очень хорошая семья, полноценная, положительная. Младшую сестрёнку очень любил, к родителям и людям преклонного возраста относился всегда с уважением. Очень жаль.

Ещё одна подруга погибшего Валентина знала его с самого детства. Они вместе ходили в детский сад и учились в школе. После окончания школы он переехал из посёлка городского типа Малышева в Екатеринбург.

— Он был хорошим человеком, а не таким как его сейчас описывают. Денис был добрым и отзывчивым, — описала Дениса Валентина.

Уже после этого Денис отслужил в спецназе и даже воевал в горячих точках. Потом, как предполагает подруга парня, ему захотелось спокойной жизни и поэтому он ушёл из армии.

— Служил в армии в спецназе, воевал в горячих точках, служил по контракту, — добавила Любовь. — И никаких склонностей к наркотикам не было.

Причину смерти Дениса и Михаила сейчас выясняют следователи. Пока лишь предварительно установлено, что их смерть не носит криминальный характер.

Если вы знакомы с погибшими Михаилом Феофановым и Денисом Квашниным или их подругой Елизаветой Жучковой, пишите нам на электронную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.

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