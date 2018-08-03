СК заинтересовался гибелью 14-летнего подростка в песчаном карьере в Воронежской области 

Точную причину смерти мальчика установит экспертиза. Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего подростка в песчаном карьере в воробьёвском селе Мужичье. Об этом пресс-служба управления СКР по Воронежской области сообщила в четверг, 2 августа. Предварительно, мальчика насмерть засыпало песком. Следователи осмотрели тело подростка и назначили судебно-медицинскую экспертизы для установления точной причины смерти. — Продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, повлекших данное происшествие, — уточнили в пресс-службе следственного комитета. Подросток погиб при обрушении пласта песка в карьере в селе Мужичье Воробьёвского района около 17:00 вторника, 31 июля. Мальчика полностью засыпало. По сведениям «Вести-Воронеж», трое молодых людей из посёлка Мирный приехали с двумя подростками для добычи песка. Когда прицеп нагрузили и собирались уезжать, один из мальчиков решил рассмотреть гнёзда стрижей на самом верху отвесной стены карьера. Внезапно сошедший песок засыпал его почти по пояс. Взрослые кинулись на помощь, но вторая волна песка накрыла ребёнка с головой, третья — засыпала даже спасителей. Через несколько минут им удалось выбраться наружу, а подростка спасти так и не смогли. Нашли школьника только через два часа. Дарья Крымова