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Стали известны подробности гибели подростка в песчаном карьере в Воронежской области
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Стали известны подробности гибели подростка в песчаном карьере в Воронежской области 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Мальчика нашли только через два часа. Четырнадцатилетний подросток погиб в песчаном карьере в Воробьёвском районе. Два школьника попросили соседей взять их покататься в машине, когда те отправились за песком в заброшенный карьер. Взрослые не смогли отказать ребятам. Что произошло дальше — с места событий рассказала собственный корреспондент «Вести-Воронеж». Жители посёлка Мирный нагрузили песком прицеп легковушки и уже собрались уезжать. Но один из подростков решил поближе рассмотреть гнёзда стрижей на самом верху отвесной стены карьера. Мальчик поднялся на высоту почти в шесть метров. Внезапно сошедший песок засыпал его почти по пояс. Взрослые кинулись на помощь, но вторая волна песка накрыла ребенка с головой. Третий вал смертоносной лавины засыпал даже спасителей. Через несколько минут они выбрались наружу. А подростка спасти так и не удалось. Нашли погибшего школьника только через два часа. Сейчас по факту гибели подростка проводится проверка.
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