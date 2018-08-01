Почти 250 машин и более 900 специальных средств связи направят в отделы полиции Подмосковья

Министерство имущественных отношений Московской области (Миноблимущество) передало в федеральную собственность почти 250 машин и более 900 специальных средств связи, техника будет направлена в отделы внутренних дел на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Также федеральной службе переданы комплекты радиосвязи и специальной техники — переносные и автомобильные радиостанции, стационарные и многоканальные станции и системы связи марки «Вихрь», а также МФУ, ноутбуки и системы хранения данных. 914 комплектов поступит на вооружение служб безопасности для быстрого реагирования и предотвращения преступлений», — сообщил он.