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Почти 250 машин и более 900 специальных средств связи направят в отделы полиции Подмосковья
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Почти 250 машин и более 900 специальных средств связи направят в отделы полиции Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство имущественных отношений Московской области (Миноблимущество) передало в федеральную собственность почти 250 машин и более 900 специальных средств связи, техника будет направлена в отделы внутренних дел на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» Минмособлимуществом переданы в федеральную собственность 236 легковых автомобилей и 914 специальных средств связи, которые поступят на службу в органы внутренних дел Московской области для обеспечения полицией общественного порядка и безопасности граждан Подмосковья», — говорится в сообщении. Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев добавил, что из областной собственности передано 236 автомобилей марки УАЗ «Патриот», Renault Logan, Ford Focus, Toyota Camry и микроавтобусы на базе Ford Transit.
«Также федеральной службе переданы комплекты радиосвязи и специальной техники — переносные и автомобильные радиостанции, стационарные и многоканальные станции и системы связи марки «Вихрь», а также МФУ, ноутбуки и системы хранения данных. 914 комплектов поступит на вооружение служб безопасности для быстрого реагирования и предотвращения преступлений», — сообщил он.
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