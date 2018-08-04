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В Нижегородской области подросток погиб после удара молнией
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В Нижегородской области подросток погиб после удара молнией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Семнадцатилетний подросток погиб после удара молнией во время игры в футбол на стадионе городе Дзержинске, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Трагедия произошла на стадионе «Капролактамовец» в Дзержинске в субботу в 16.30 мск.
"Мальчики играли в футбол на стадионе, когда внезапно ударила молния. 17-летний подросток, студент техникума, скончался на месте", — рассказали в региональном следственном управлении. Собеседница агентства подчеркнула, что точная причина смерти подростка будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы. Она также сообщила, что других пострадавших от удара молнии нет.
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