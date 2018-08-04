Асфальтовый вор попал на видео и получил поддержку пользователей «ВКонтакте»

В Омске неизвестного мужчину застали за кражей свежеуложенного асфальта. В одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как местный житель лопатой снимает покрытие с дороги. В комментариях к ролику большинство пользователей отказались осуждать действия злоумышленника. Некоторые члены сообщества предложили, что мужчина планирует закрыть украденным асфальтом ямы около своего подъезда, так как во дворах, по их словам, дорожные работы не проводятся.