В Омске подросток получил ожоги 88% тела из-за шалостей с бензином

Омск. Омская область. Подросток из Омска получил ожоги 88% тела и попал в реанимацию. Накануне трагедии школьник с друзьями баловался бензином, пишет Life.ru Подростки купили на одной из заправок топливо, разлили его по бутылкам, и стали вдыхать пары. После этого мальчики стали баловаться, из-за чего один из школьников пролил бензин на себя, а другой — на скамейку.

После этого один из ребят поджег лавочку. Пламя огня задело подростка, облившего на себя бензин. Школьник загорелся.

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранителями проводится проверка.