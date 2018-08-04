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Детскую площадку под Одессой установили у кладбища
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Детскую площадку под Одессой установили у кладбища 

Lenta.ru 4 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Жителей Одесской области (Украина) возмутила детская площадка, установленная на кладбище. Фотографию необычного места разместили в сообществе «Живой Подольск | Котовск» в Facebook.
«Как вам детская площадка», — поинтересовался разместивший фотографию житель Подольска Дмитрий Андриященко.
Большинство пользователей возмутились соседству металлических крестов и горки с качелями. «Пугает равнодушие жителей. Гнать надо таких благоустроителей!» — отметил один из них.
Другие предположили, что родители сами могли бы перенести игровую площадку куда-нибудь, отметив, что на других надеяться нельзя. «Только у нас такое придумают», — подытожили пользователи.
В июле сообщалось, что в городе Елизово на Камчатке медведи раскопали несколько могил. Захоронения привели в порядок, а возле кладбища организовали дежурство охотоведов.
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