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В Мурманске горожане жалуются на ночной ремонт дорог
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В Мурманске горожане жалуются на ночной ремонт дорог 

РИА «ФедералПресс» 8 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», в Мурманске продолжается летний ремонт дорог. Работы проходят в ночное время, чтобы не мешать дорожному движение. Однако такое решение вызвало негативную реакцию у мурманчан, живущих недалеко от мест работ.
«Конечно же, жалуются на работу по ночам, но, к сожалению, другой возможности у нас нет. Асфальтоукладчик не настолько много делает шума, чтоб не работать ночью, но в наших условиях приходится это делать», — отметил глава МУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.
Сообщается, что району Больничного городка большое внимание, так как местные власти хотят связать его жителей с городом качественными дорогами. Представители власти регулярно являются на места проведения работ и контролируют ход ремонта.
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова
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