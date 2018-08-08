Когда отремонтируют мост через реку Сюзьву?

Как идёт ремонт моста через р. Сюзьву и когда планируют закончить работу?

Капремонт моста через р. Сюзьву на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» возобновили 2 июля 2018 года. Предыдущий подрядчик, который должен был сдать мостовой переход в конце 2017 г., свои обязательства не выполнил. Контракт с ним расторгли.

В компании Упрдор «Прикамье» рассказали, что работа на объекте идёт с опережением графика. За месяц демонтировали старые пролёты, разобрали мостовое полотно, завершили установку новых 16 железобетонных балок пролётных строений. На следующем этапе подрядчику предстоит уложить выравнивающий слой, гидроизоляцию, нанести защитный и верхний слои асфальтобетона. После завершения этих работ установят ограждение, нанесут разметку на проезжей части моста.

Пока движение по мосту ограничено: автотранспорт проходит по участку в реверсивном режиме. Максимально разрешённая скорость — 50 км/ч. В Упрдоре говорят, что при сохранении сегодняшних темпов выполнения работ автомобили пойдут по мосту через Сюзьву уже в первой декаде сентября.