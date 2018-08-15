Отряд «Лиза Алерт» начал поиски пропавшей на Урале пиарщицы «Опоры России»

Отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам пропавшей в Екатеринбурге сотрудницы общественной организации «Опора России» Виктории Конюховой. Девушка вышла с работы 13 августа и пропала, об этом сообщает в среду, 15 августа, «АиФ-Урал»

О пропаже Виктории Конюховой сообщил ее знакомый, екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, на своей странице в «Facebook». По его словам, 13 августа девушка вышла из офиса свердловского отделения общественной организации «Опора России», где она работала исполнительным директором комитета по женскому предпринимательству, и пропала. При этом Виктория оставила на работе вещи, деньги и документы. «Никаких вестей, дома не появлялась, на связь не выходила, родителям (в разводе, в разных городах) никто ничего не сообщал. Её потеряли друзья и подруги», — пишет Ярослав Ширшиков. При этом девушка может находиться в состоянии нервного срыва. Отметим, несмотря на пропажу, накануне в 20.23 девушка появлялась в сети. Такие данные приводятся на ее странице «Вконтакте», где указано последнее время захода в соцсеть.

В полиции заявление о пропаже девушки уже приняли, по нему началась проверка. Это подтверждает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . Сыщики опросили заявителя, чтобы выяснить, с кем Виктория Конюхова поддерживала отношения и при каких обстоятельствах пропала.

Подруга Виктории Александра Полковская на своей странице в «Facebook» сообщает, что сейчас ведется активная работа по поискам пропавшей. «Заявление принято, оперуполномоченный незамедлительно начал свою работу, сейчас дежурит у Виктории дома. Все мессенджеры и соцсети проанализированы. Завтра получим записи с камер, где её видели в последний раз. С подачи активистов — одноклассников Виктории также начнётся расклейка листовок», — написала она накануне.