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Отряд «Лиза Алерт» начал поиски пропавшей на Урале пиарщицы «Опоры России»
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Отряд «Лиза Алерт» начал поиски пропавшей на Урале пиарщицы «Опоры России» 

АиФ Урал 12 часов назад
Фото: АиФ Урал
Отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам пропавшей в Екатеринбурге сотрудницы общественной организации «Опора России» Виктории Конюховой. Девушка вышла с работы 13 августа и пропала, об этом сообщает в среду, 15 августа, «АиФ-Урал».
О пропаже Виктории Конюховой сообщил ее знакомый, екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, на своей странице в «Facebook». По его словам, 13 августа девушка вышла из офиса свердловского отделения общественной организации «Опора России», где она работала исполнительным директором комитета по женскому предпринимательству, и пропала. При этом Виктория оставила на работе вещи, деньги и документы. «Никаких вестей, дома не появлялась, на связь не выходила, родителям (в разводе, в разных городах) никто ничего не сообщал. Её потеряли друзья и подруги», — пишет Ярослав Ширшиков. При этом девушка может находиться в состоянии нервного срыва. Отметим, несмотря на пропажу, накануне в 20.23 девушка появлялась в сети. Такие данные приводятся на ее странице «Вконтакте», где указано последнее время захода в соцсеть.
В полиции заявление о пропаже девушки уже приняли, по нему началась проверка. Это подтверждает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сыщики опросили заявителя, чтобы выяснить, с кем Виктория Конюхова поддерживала отношения и при каких обстоятельствах пропала.
Подруга Виктории Александра Полковская на своей странице в «Facebook» сообщает, что сейчас ведется активная работа по поискам пропавшей. «Заявление принято, оперуполномоченный незамедлительно начал свою работу, сейчас дежурит у Виктории дома. Все мессенджеры и соцсети проанализированы. Завтра получим записи с камер, где её видели в последний раз. С подачи активистов — одноклассников Виктории также начнётся расклейка листовок», — написала она накануне.
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