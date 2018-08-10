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Пропал 79-летний пенсионер
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Пропал 79-летний пенсионер 

Калуга 24 10 августа 2018
Фото: Калуга 24
9 августа ушел из дома в неизвестном направлении житель села Совхоз имени Ленина Дзержинского района 79-летний Владимир Пестриков. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Приметы Владимира Пестрикова: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы с проседью. Одежда: черная куртка, черные штаны, серый свитер с ромбами, вязаная черная шапка, черные ботинки. Информацию просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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