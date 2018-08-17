Пропавшую в Перми пенсионерку с потерей памяти нашли живой

Накануне вечером родные пропавшей 78-летней пенсионерки, живущей в микрорайоне Нагорный, обратились пермякам и волонтёрам «Лиза Алерт» с просьбой помочь в поисках женщины. Страдающая потерей памяти бабушка ушла из дома утром 16 августа. С собой у неё был узел из чёрных полиэтиленовых пакетов.

В 20.00 16 августа на её поиски вышли волонтёры. А уже в два часа ночи в группе ВКонтакте «Лиза Алерт» Пермь появилось сообщение, что бабушка найдена живой.

«Ребята, вы просто супер, я горжусь вами!», «Вы невероятные!», — пишут пермяки.