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Пропавшую в Перми пенсионерку с потерей памяти нашли живой
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Пропавшую в Перми пенсионерку с потерей памяти нашли живой 

АиФ Пермь 25 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Накануне вечером родные пропавшей 78-летней пенсионерки, живущей в микрорайоне Нагорный, обратились пермякам и волонтёрам «Лиза Алерт» с просьбой помочь в поисках женщины. Страдающая потерей памяти бабушка ушла из дома утром 16 августа. С собой у неё был узел из чёрных полиэтиленовых пакетов.
В 20.00 16 августа на её поиски вышли волонтёры. А уже в два часа ночи в группе ВКонтакте «Лиза Алерт» Пермь появилось сообщение, что бабушка найдена живой.
«Ребята, вы просто супер, я горжусь вами!», «Вы невероятные!», — пишут пермяки.
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