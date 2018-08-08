Расчленившего школьницу уральца приговорили к 14 годам колонии

Житель Магнитогорска, который изнасиловал, убил и расчленил школьницу на вписке, проведет 14 лет в колонии строгого режима . Такое решение принял районный суд города, сообщило Ura.ru.

Свое преступление 19-летний осужденный совершил год назад. В социальных сетях он познакомился с 16-летней школьницей, после чего они встретились на «вписке».

О том, что перед жестокой расправой молодой человек изнасиловал новую знакомую, стало известно в ходе следствия. По решению суда, он должен выплатить более миллиона рублей семье погибшей.