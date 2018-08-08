Депутаты хотят смягчить наказание за выезд на встречку

Авторы инициативы считают, что имеет смысл не лишать автолюбителей прав, если те впервые выехали на встречку, не объезжая при этом препятствие. Сейчас за это нарушение КоАП грозит либо штрафами в размере 5 тыс. руб., либо отъемом прав на срок до полугода. Если же нарушение было отмечено второй раз, то авторы инициативы также хотят смягчить ответственность шоферов. Вместо зафиксированного срока в год предложено отнимать у водителей права на срок от двух месяцев до того же года.

По мнению законотворцев, выезд на встречку не всегда чреват большой опасностью. Вместе с тем потерять права могут осторожные и законопослушные водители, которые, нарушая требования разметки, не создавали при этом опасной ситуации. Кроме того, для многих из них место за «баранкой» является рабочим, поэтому терять прав им никак нельзя.