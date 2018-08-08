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Депутаты хотят смягчить наказание за выезд на встречку
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Депутаты хотят смягчить наказание за выезд на встречку 

Время бухгалтера 8 августа 2018
Фото: ИА Гарант
Авторы инициативы считают, что имеет смысл не лишать автолюбителей прав, если те впервые выехали на встречку, не объезжая при этом препятствие. Сейчас за это нарушение КоАП грозит либо штрафами в размере 5 тыс. руб., либо отъемом прав на срок до полугода. Если же нарушение было отмечено второй раз, то авторы инициативы также хотят смягчить ответственность шоферов. Вместо зафиксированного срока в год предложено отнимать у водителей права на срок от двух месяцев до того же года.
По мнению законотворцев, выезд на встречку не всегда чреват большой опасностью. Вместе с тем потерять права могут осторожные и законопослушные водители, которые, нарушая требования разметки, не создавали при этом опасной ситуации. Кроме того, для многих из них место за «баранкой» является рабочим, поэтому терять прав им никак нельзя.
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