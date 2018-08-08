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В Северной Осетии полицейские с тренерами «Лаборатории безопасности» провели урок по ПДД для ребят из лагеря «Тамиск»
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В Северной Осетии полицейские с тренерами «Лаборатории безопасности» провели урок по ПДД для ребят из лагеря «Тамиск» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 августа 2018
В детском реабилитационном центре «Тамиск» состоялось профилактическое мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения. Инспекторы Управления ГИБДД Северной Осетии совместно с представителями Всероссийского общества автомобилистов и тренерами «Лаборатории безопасности» рассказали и показали детям, как избежать опасных ситуаций на дороге, а также основные правила личной безопасности.
Во время мероприятия инспекторы провели профилактические беседы с ребятами, рассказали о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, напомнили о применении световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание было уделено езде на велосипедах. Для этого тренеры «Лаборатории безопасности» во дворе центра развернули мобильную площадку, где каждый желающий мог проехать дистанцию на велосипеде. Перед практическими занятиями для ребят провели инструктаж, где рассказали, как должен быть защищен велосипедист и какими правилами нужно руководствоваться при езде на двухколесном транспорте. Дети узнали, что обязательно использование шлема, который может уберечь от травмы при падении, а также налокотников и наколенников. Кроме того, тренеры рассказали, как правильно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие на дорогах. Ну и, конечно, нужно проверять перед каждой поездкой техническое состояние велосипедов, исправность всех систем. Соблюдение этих простых правил, конечно, не гарантирует полной безопасности, но сведет риск к минимуму.
— Проведение подобных мероприятий позволит привлечь внимание подростков и их родителей к теме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, ведь только общими усилиями можно решить эту проблему полностью, — считает инспектор по пропаганде УГИБДД Северной Осетии.
В завершение встречи дорожные полицейские организовали для ребят тематические игры по ПДД, а также соревнования на знание правил безопасного поведения на дороге.
Надо отметить, что сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии в течение лета проводят активную пропаганду безопасности дорожного движения с детьми в пришкольных и загородных лагерях, детских садах и на дворовых территориях.
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