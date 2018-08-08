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Полиция рассказала, как объехать пробку на трассе в воронежском Лосево
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Полиция рассказала, как объехать пробку на трассе в воронежском Лосево 

АиФ 8 августа 2018
Фото: АиФ
Полиция рассказала, как объехать проблемный участок дороги в селе Лосево Павловского района.
Каждое лето из-за большого потока автомобилистов, которые едут на юг, на участке трассы М-4 образовываются пробки. Интенсивность транспорта превышает пропускную способность дороги в несколько раз. Причем по статистике, в основном, заторы наблюдаются ближе к концу недели и в выходные дни.
Чтобы избежать многокилометровых пробок, на трассе запретили левые повороты, организовали новые развороты и построили переходно-скоростные полосы. В проблемные дни на участке дежурят дополнительные экипажи ДПС. Более того, автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативными путями объезда проблемного участка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, их несколько:
в прямом направлении на Ростов-на-Дону при движении по М-4 «Дон» съезд на транспортной развязке км 588 на Лиски через Пухово, Щербаково, Каменку, Панково, Варваровку, Опыт, Подгоренский, Белогорье с выездом на а/д М-4 «Дон» на км 660;в обратном направлении при движении по М-4 «Дон» съезд на деревню Березки км 656 через село Поддубный с выездом на а/д М-4 «Дон» на км 645;в обратном направлении при движении по М-4 «Дон» съезд в Павловск на Калач через Воробьевку, Бутурлиновку с выездом на а/д М-4 «Дон» на км 636.
Напомним, дорожники активно строят обход населенных пунктов Лосево и Павловск. Окончание строительства планируется в 2020 году.
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