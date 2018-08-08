В Волгограде автомобилистка перекрыла дорогу скоростным трамваям

В Волгограде из-за сломавшегося «рогатого» и автохама за рулем остановились скоростные трамваи.

Женщина припарковала машину прямо на рельсах

— В 9:05 у скоростного трамвая, который выезжал из подземной части в Центральном районе, начались перебои в работе токоприемника, — уточнили в пресс-службе МУП «МетроЭлектроТранс». — Ремонтная бригада решила перевести все трамваи на запасные пути. Пока рабочие пытались вернуть в строй токоприемник, трамваи шли через стрелку от «ВГТЗ» до станции «Европа Сити Молл».

Трамваи Татры ТЗ без двусторонних дверей хотели проехать по резервному кольцу на улице 7-й Гвардейской. Планы сотрудников «МетроЭлектроТранса» нарушила автомобилистка, забывшая про Правила и оставившая свою отечественную машину прямо на рельсах.

— Движение трамваев уже восстановлено, — добавили в пресс-службе компании. — Никаких задержек в расписании нет.