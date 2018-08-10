«Разводимся, детей не делим»: пропавшая в Башкирии многодетная мать все же вернулась домой

Супруги теперь разводятся, где Наталья была все это время не сообщается

Двойственной ситуацией завершилась история с пропавшей больше недели назад Натальей Ф. Мать троих детей все-таки вернулась домой, но муж, ждавший ее с детьми дома, решил что с него хватит и они разводятся.

Наталья пропала 1 августа, по дороге домой, она ехала на такси с коллегой. После того как подруга вышла возле своего дома, женщина поехала дальше и связь оборвалась. Недавно она вышла на связь и сказала что вскоре вернется, после чего связь снова пропала и женщина была недоступна несколько дней. Но вчера, как сообщает муж пропавшей, она все-таки вернулась домой. Где женщина была все это время, не сообщается, но мужа уже можно назвать бывшим.

— Да, она вернулась, решили что разводимся, детей делить не будем, с кем захотят остаться, тот и заберет, — сообщил мужчина.