На трассе М-5 построят первый на Урале платный автобан

Как сообщили в минэкономразвития региона, 78-километровому участку трассы М-5, страдающему от заторов и высокой аварийности из-за большого перепада высот и неблагоприятных климатических условий, планируется создать альтернативу. Для этого необходимо реконструировать два участка дорог (Чебаркуль-Миасс и Миасс-поселок Архангельский) и построить платную скоростную дорогу длиной 68 километров, спрямив путь из Сатки через поселок Веселовка с выходом на М-5 в районе Миасса.

По мнению специалистов, время в пути по новой магистрали сократится в два раза: легковые автомобили с учетом максимально разрешенной скорости 120 километров в час будут преодолевать его за 35 минут, большегрузы — за 45. Тот же путь по двухполосному участку трассы М-5 в зависимости от погоды и состояния дорожного полотна сегодня подчас отнимает от полутора до двух часов.

— В первую очередь от реализации этого проекта дополнительный импульс к развитию получит агломерация «Горный Урал», станут доступнее для туристов национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай», возрастет роль города Сатки как важного транспортного узла на пересечении ключевых автодорог, — считает руководитель рабочей группы вице-губернатор Руслан Гаттаров . — Кроме того, повысятся комфортность и безопасность дорожного движения.

Впервые о необходимости строительства дороги-дублера М-5 власти региона заявили на коллегии Минтранса РФ в марте этого года, отметив, что аварийно-опасный участок федеральной автодороги не подпадает под программу реконструкции. Проект предложили реализовать в виде платной автострады, использовав для этого механизм государственно-частного партнерства.

По словам Гаттарова, к строительству уже проявило интерес несколько инвесторов. В случае реализации проекта они получат новую магистраль в долгосрочную аренду. Кроме того, им будет предоставлено преимущественное право на покупку придорожных участков земли для коммерческого использования.