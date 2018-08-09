Необычный 10-метровый фургон Cosmic Cruiser

Иван Беник, художник из Канады, начал свою карьеру в 1970-х годах. Однажды к нему пришло вдохновение, и он решил создать свой собственный самый необычный фургон. Подобная идея — не редкость среди автолюбителей, но Беник строго придерживался своих амбиций, и всего за пару лет воплотил давнюю мечту, которой дал название «Cosmic Cruiser».

Работы по переделке начались в 1974 году. За основу был взят фургон Chevrolet Van. Ему удлинили переднюю часть кузова, поставили крышу от Oldsmobile Vista Cruiser, а позднее добавили ещё две оси, в результате чего у «Космического крейсера» стало 8 колёс. О двигателе и прочей технической составляющей ничего не известно.

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Автомобиль несколько раз переделывали и удлиняли, в итоге он достиг 10 метров в длину, а его вес составил 4 700 кг. Но не стоит забывать, что Иван Беник — это, прежде всего художник, поэтому внешний дизайн фургона является полностью его работой. А вот внутри он скорее похож на дом на колёсах с удобными диванами и 2-спальной кроватью.

Как управлять такой машиной не понятно. Но согласитесь, что «Cosmic Cruiser» выглядит крайне необычно и является настоящим «произведением» талантливого человека.

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Необычный 10-метровый фургон Cosmic Cruiser