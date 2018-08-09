Ещё
Необычный 10-метровый фургон Cosmic Cruiser
Далее:
Читайте также:
Ещё

Необычный 10-метровый фургон Cosmic Cruiser 

VanLife 9 августа 2018
Фото: VanLife
Иван Беник, художник из Канады, начал свою карьеру в 1970-х годах. Однажды к нему пришло вдохновение, и он решил создать свой собственный самый необычный фургон. Подобная идея — не редкость среди автолюбителей, но Беник строго придерживался своих амбиций, и всего за пару лет воплотил давнюю мечту, которой дал название «Cosmic Cruiser».
Работы по переделке начались в 1974 году. За основу был взят фургон Chevrolet Van. Ему удлинили переднюю часть кузова, поставили крышу от Oldsmobile Vista Cruiser, а позднее добавили ещё две оси, в результате чего у «Космического крейсера» стало 8 колёс. О двигателе и прочей технической составляющей ничего не известно.
$ (function () {SyntaxHighlighter.all ();}); $ (window).load (function () {$ ('.flexslider').flexslider ({animation: «slide», start: function (slider) {$ ('body').removeClass ('loading');}});});
Автомобиль несколько раз переделывали и удлиняли, в итоге он достиг 10 метров в длину, а его вес составил 4 700 кг. Но не стоит забывать, что Иван Беник — это, прежде всего художник, поэтому внешний дизайн фургона является полностью его работой. А вот внутри он скорее похож на дом на колёсах с удобными диванами и 2-спальной кроватью.
Как управлять такой машиной не понятно. Но согласитесь, что «Cosmic Cruiser» выглядит крайне необычно и является настоящим «произведением» талантливого человека.
Вам также будет интересно узнать:
Необычный 10-метровый фургон Cosmic Cruiser
Гигантский Ford F-350 Mega Raptor (видео)
Эксклюзивный тюнинг для фургона Mercedes-Benz Sprinter (видео)
VanLife: последние новости
Гигантский Ford F-350 Mega Raptor (видео) Volkswagen и Apple выпустят автономную версию Transporter Стали известны новые подробности о кемпере Volkswagen Grand California
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение