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Минтранс РФ подготовил рекомендации по стоимости парковки
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Минтранс РФ подготовил рекомендации по стоимости парковки 

Вести Экономика 8 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Минтранс РФ разработал рекомендации по определению размера платы за пользование платными парковками, сообщает РИА «Новости».
"Методические рекомендации определяют основные принципы дифференциации размера платы за пользование парковкой в зависимости от места размещения парковки и ее назначения, времени и продолжительности ее использования, типа размещаемых на ней транспортных средств, ее заполняемости", — говорится в документе.
Согласно документу, максимальный (при полной загрузке парковки) размер платы за парковку, необходимый для снижения заполняемости до оптимального уровня, для Москвы составляет 138 рублей в час, для Петербурга — 106 рублей, для Севастополя — 50 рублей в час, для остальных территориальных единиц расчеты представлены по федеральным округам. Максимальная стоимость парковки в столице сейчас составляет 200 рублей в час.
При этом расчет заполняемости парковки в определенный момент времени для получения детальной информации рекомендуется проводить не менее чем два раза в одни и те же дни недели утром (с 8 до 12 часов), днем (с 12 до 4 часов), вечером (с 4 до 8 часов) и ночью (с 8 вечера до 8 часов утра), а для городов с численностью населения свыше 1 млн человек период «ночь» рекомендуется начинать с 9 вечера и с 10 вечера для Москвы и Санкт-Петербурга.
"Для дифференциации размера платы за пользование парковкой в зависимости от продолжительности ее использования применяется коэффициент увеличения платы в зависимости от длительности стоянки на парковке, который вводится в целях обеспечения возможности увеличения платы за парковку от длительности — в случае необходимости увеличения оборачиваемости парковочных мест. Коэффициент устанавливается исходя из текущего и целевого уровня оборачиваемости парковочных мест", — отмечается в рекомендациях.
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