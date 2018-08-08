Как хотим, так и ныряем. К августу в крае насчитали 72 безопасных пляжа

Все указанные в официальном списке места прибрежного отдыха, в количестве 72 наименований, проверены и перепроверены специальными комиссиями. В их составе — Роспотребнадзор МЧС , муниципальные власти.

В идеале на всех пляжах должны иметься комфортные условия для отдыха. Как минимум чистая вода и песчаное дно, незамусоренный берег, спасательные вышки. Арендаторы пляжей идут дальше, развивая бизнес-инфраструктуру вокруг прибрежной зоны: кафе и рестораны, шезлонги и зонтики, аттракционы для детей и лиц постарше. Но чем больше благ от цивилизации, тем опаснее лететь на парашюте, привязанным, словно на ошейнике, к хозяину-катеру. Тросы рвутся как ниточки, люди падают. Нарушений великое множество — никаких комиссий на них не хватит.

Жизнь за банан

«АиФ-Приморье» рассказывал о трагедии с двумя отдыхающими в посёлке Андреевка Хасанского района, сорвавшимися с водного парашюта в море. Эксперты настроены радикально: не лезть в небеса, если собственник аттракциона — мошенник, плут, хапуга и ему наплевать на исход мероприятия. Как показывает практика, большинство владеют аттракционами нелегально.

— Основная причина ЧП — несоблюдение правил техники безопасности, — говорит председатель региональной Федерации парашютного спорта Игорь Иващенко . — Сам в этом не участвовал и никому не советую, нет никакой возможности проверить уровень подготовки организаторов. Это как прыжок с тарзанки. Вы платите деньги, но не факт, что резинка не «отпрыгала» своё, не выработала ресурс. Если вам покажут какие-то документы, вряд ли разберётесь. Это лотерея за ваш счёт. Считаю, что неправильно так распоряжаться своей жизнью. За свои деньги себя и убить.

В том же Хасанском районе завершено расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. 44-летний гражданин без прав предпринимательской деятельности допустил четверых отдыхающих к аттракциону «банан». Далее стал буксировать его тросом на моторной лодке. «Банан» перевернулся, люди оказались в воде, один из пассажиров получил тяжёлые травмы. Есть надежда, что хозяин с талантом гонщика-экстремала, если не сядет, то хотя бы заплатит за нанесённый ущерб.

Неспокойно и за батуты, водные горки, прочие детские аттракционы. Хотя ответственные собственники тратят средства на лицензию и техническое обслуживание. Даже если профессионала приходится звать из другого города России.

— Каждый год вызываем специалиста из Краснодара, имеющего сертификаты Центра по безопасности аттракционов, — поясняет директор парка развлечений Владивостока Татьяна Радионова. — Он проводит тщательную проверку и выдаёт нам разрешение на работу. Поломки во время сезона устраняет наша штатная техническая служба. Случается, что мы заказываем нужные детали на заводе-изготовителе. Клиентов, которые приходят в наш парк, страхуем от несчастного случая. По заявлениям и жалобам посетителей к нам могут прийти с проверкой Роспотребнадзор, прокуратура

В ходе рейда на набережной Цесаревича демонтировали незаконный пункт проката аттракционов, на нелегальных предпринимателей наложили административный штраф. Изъяли детские электромобили, карусели, батуты. Целый игрушечный магазин, за который никто не нёс ответственности. Ни разрешений на бизнес, ни сертификатов на оборудование человек не имел. А какую получал прибыль!

— Если предприниматель берётся за оказание услуг детям, это должно быть законно, прозрачно и безопасно, — говорит зам. начальника административно-территориального управления Ленинского района Виктор Федосеенко.

Чёрная сводка

МЧС каждый год предупреждает о том, что необходимо вовремя и по всем правилам зарегистрировать маломерные суда. Не выходить в море в неблагоприятную погоду, не устраивать спонтанные гонки на воде. И с наземным транспортом надо осторожнее. 30 июля в реке Бурлитовка Пожарского района утонул микроавтобус. Семья из четырёх человек направлялась в лес по голубику, все погибли.

Происшествие в Лазовском районе повергло в шок многих родителей. 29 июля 52-летний водитель автомобиля Lexus в районе бухты Соколовская не справился с управлением, выехал на пляж, где сбил мальчиков 7, 8 и 12 лет. Одного ребёнка госпитализировали в больницу в Преображении. Двое детей, получивших серьёзные травмы, доставлены санитарным вертолётом во Владивосток. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Экспертиза установила — водитель был пьян.

Пользователи соцсетей требуют сурового наказания. У мальчиков — переломы, повреждены внутренние органы. «А дело пытаются замять», — считают свидетели произошедшего.

Чёрную сводку дополняют утопленники. За прошедший июль сообщается о гибели двоих несовершеннолетних. Тело 15-летнего парня обнаружили в Анучинском районе на реке Тихой, село Чернышевка. 8-летний мальчик утонул в посёлке Тавричанка Надеждинского район. По предварительным данным, неудачно нырнул в море.

МЧС просит родителей напоминать детям о безопасности на воде. Если подросток самостоятельно идёт к водоёму, он должен не только уметь плавать, но и обладать навыками поведения в критических ситуациях. Знать, что делать, если свело ногу судорогой, уметь определить тонущего человека, оказать первую доврачебную помощь.

Запрещено, но всё равно

И снова о специально оборудованных пляжах. Радует, что глава краевого центра по личной инициативе инспектирует места отдыха Владивостока. Виталий Веркеенко посетил Токаревскую Кошку, Кунгасный, Змеинку. Работой некоторых пляжей остался недоволен, отметив бедность инфраструктуры, недостаточный взнос по налогам в городскую казну. Один из арендаторов попытался смягчить критику мэра, указав на бесплатный душ, поставленный им лично на берегу. «Купаться запрещено, но всё равно они ныряют», — проговорился предприниматель. Пусть в море грязно и камни под ногами, зато сразу после выхода спасительный душ. Вот это забота о посетителях!

Таблички Роспотребнадзора: «Купаться запрещено» граждане традиционно игнорируют. И в местах выпуска хозяйственно-бытовых, промышленных и неочищенных сточных вод, и вблизи стоянки маломерных судов, загрязняющих воду мазутом. Поражает и то, что на большинстве пляжей приморской столицы санитарные инспекторы в воду заходить не рекомендуют. В Садгороде, на Чайке, в бухте Уллис и даже на Шаморе в бухте Лазурной, которая по иронии судьбы попала в топ лучших пляжей России и одновременно признана непригодной для купания. В целом рекламный ход в отношении таких пляжей восхищает. «Облагороженное», «комфортное» место для прогулок, занятий спортом и прыганий на батуте. Отдельная строка — «спасателей на пляже не предусмотрено, но есть спасательные круги». А зачем спасать, если нельзя купаться? У народа свои критерии: где живём, там и ныряем.

— Стоит ли вкладывать деньги в оборудование пляжей, если купаться запрещено? — недоумевает экскурсовод Виталий Козько. — Воистину парадоксы нашего городка. Ешьте, пейте, развлекайтесь, но в воду ни ногой. Бог его знает, чем руководствуются чиновники, вывешивая запреты. В прошлом году я каждую неделю на одном из пляжей города демонстративно купался возле таблички. Никто не останавливал.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий

— Основная часть происшествий на воде происходит во время купания на необорудованных водоёмах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Что касается маломерных судов, необходимо выходить в море только в хорошую погоду, предварительно убедившись в технической исправности судна, а также наличия на нём необходимых документов, средств спасения и аптечки. При движении на плавсредстве необходимо соблюдать безопасную скорость. Во время летнего отдыха не стоит забывать о простых мерах предосторожности, так как вода может представлять собой опасность.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Директор краевого департамента по туризму Константин Шестаков

— Пляжный сезон в Приморье очень короткий, тем не менее муниципалитеты понимают, что пляжные территории, море, реки и озёра — серьёзный туристский ресурс, и необходимо использовать его максимально. В этом году традиционно хорошие результаты в этом направлении показывают Находка, Хасанский район, отмечу Уссурийск, где появилось сразу несколько пляжей. На должном уровне Артём, Владивосток, Шкотовский и Партизанские районы. Обязанность муниципалитета и арендаторов — заботиться о здоровье и безопасности граждан.

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