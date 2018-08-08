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Минтранс предлагает отменить плату за парковку, если заполняемость будет низкой
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Минтранс предлагает отменить плату за парковку, если заполняемость будет низкой 

Казанский Портал 8 августа 2018
Министерство транспорта выпустило прекрасные рекомендации. По мнению ведомства, если платные парковки не заполняются, то цену нужно максимально снижать или отменять плату совсем.
Анализировать заполняемость парковочного пространства нужно два раза в день, а лучше три — утром, днем и вечером. При этом окончательное решение об изменениях остается за региональными властями, конечно.
Первого марта прошлого года казанская платная парковка перешла на новую схему оплаты. Стоимость часа парковки зависит от территории — самые популярные парковочные места стоят дороже. Так власти «разгрузили» центр. Ценника три — 30 рублей, 50 рублей и 70 рублей. Для сравнения: в Москве максимальный тариф — 200 рублей.
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