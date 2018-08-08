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Современные автобусы с кондиционерами и WIFI могут исчезнуть с Большой Садовой
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Современные автобусы с кондиционерами и WIFI могут исчезнуть с Большой Садовой 

Деловое сообщество 8 августа 2018
Новый конкурс на организацию движения по маршрутам №3 и №3а объявлена на сайте госзакупок. Аксайская транспортная компания ООО «Трансэкспорт» стала единственным участником конкурса. Согласно заявке, маршрут №3 могут обслуживать 22 автобуса аж 2014 года выпуска. Всего 15 из них оборудованы кондиционерами, о состоянии автопарка данных нет. На маршрут №3а заявлен 21 автобус таких же характеристик.
Если конкурс организация выиграет, с Большой Садовой исчезнут современные автобусы марок МАЗ и НефАЗ. Двести новых машин были закуплены перед ЧМ-2018, все они оборудованы кондиционерами и построены максимум в прошлом году, а многие и в 2018.
Ранее стало известно, что на обслуживание ряда маршрутов в донской столице претендует ООО «ИПОПАТ-Юг» из Ижевска.
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