В центре Симферополя провалилась дорога: эксперты выясняют причины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе произошла просадка асфальта, специалисты выставили ограждения и приступили к устранению дефекта дорожного полотна. Об этом со ссылкой на директора муниципального бюджетного учреждения «Город» Николая Коновалова сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Провал асфальта произошел 7 августа. Опасный участок сразу оградили и утром 8 августа специалисты начали обследовать дорожный дефект.

"Сегодня на место просадки дорожного полотна выехали представители ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а также фирмы-подрядчика, которая в 2017 году проводила масштабные работы по замене теплосетей на данном участке. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации могло стать вымывание грунта, и как следствие провал дорожного полотна", — пояснил Николай Коновалов.

Также директор МБУ «Город» добавил, что сегодня дорожники разроют место обвала и установят точную причину происшествия. Устранение последствий будет произведено фирмой-подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.