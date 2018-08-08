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В центре Симферополя провалилась дорога: эксперты выясняют причины
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В центре Симферополя провалилась дорога: эксперты выясняют причины 

РИА Новости Крым 8 августа 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. На улице Толстого в Симферополе произошла просадка асфальта, специалисты выставили ограждения и приступили к устранению дефекта дорожного полотна. Об этом со ссылкой на директора муниципального бюджетного учреждения «Город» Николая Коновалова сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
Провал асфальта произошел 7 августа. Опасный участок сразу оградили и утром 8 августа специалисты начали обследовать дорожный дефект.
"Сегодня на место просадки дорожного полотна выехали представители ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а также фирмы-подрядчика, которая в 2017 году проводила масштабные работы по замене теплосетей на данном участке. По предварительной информации, причиной аварийной ситуации могло стать вымывание грунта, и как следствие провал дорожного полотна", — пояснил Николай Коновалов.
Также директор МБУ «Город» добавил, что сегодня дорожники разроют место обвала и установят точную причину происшествия. Устранение последствий будет произведено фирмой-подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.
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