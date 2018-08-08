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Арбузы, направлявшиеся в Курган, задержали в Челябинской области
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Арбузы, направлявшиеся в Курган, задержали в Челябинской области 

45.ru 8 августа 2018
Фото: 45.ru
Каждого водителя фур с арбузами оштрафовали на 300 рублей
На границе с Казахстаном Россельхознадзор по Челябинской области не пропустил 22 тонны арбуз из-за подозрительных документов. Груз предназначался для торговых точек в Кургане и Челябинске. Об этом нашим коллегам из 74.ru сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Нахтигаль. По закону владелец обязан оформлять фитосанитарные сертификаты на каждую партию бахчевых. Но в этом случае, по всей видимости, хозяин арбузов сэкономил и отправил новую партию по документам предыдущей.
— Выяснилось, что фитосанитарные сертификаты используются повторно, — рассказала Татьяна Нахтигаль. — Как и предписывает законодательство, документы признаны недействительными, а машины отправлены назад в Казахстан.
Каждого водителя, сообщили в ведомстве, оштрафовали на 300 рублей по статье 10.2 КоАП (нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции).
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