Aston Martin Volante Vision ‑ летающий автомобиль

Несмотря на то что современные автомобили все еще передвигаются по земле, разработка летающих машин тоже не стоит на месте. Нередко на различных выставках появляются гигантские дроны, способные перевозить людей в условиях пробок, или же авто со складными крыльями, которым для подъема ввысь необходима еще и взлетная полоса. Когда такими проектами занимаются малоизвестные производители или вовсе молодые стартапы, они не привлекают к себе всеобщего внимания. Но совсем иная ситуация, если за дело берется именитый автогигант, который своей одной лишь своей заинтересованностью словно намекает, что будущее с летающими автомобилями не так уж и далеко. Новый концепт Aston Martin вселяет надежду, что это действительно так.

Особенности

Aston Martin Volante Vision Concept представляет собой автономное транспортное средство для городских и междугородних перелетов. Оно разрабатывалось совместно с Rolls-Royce , университетом Крэнфилда и фирмой Cranfield Aerospace Solutions. По мнению руководителя проекта Марека Райхмана, именно так должны выглядеть автомобили нового поколения.

Предполагается, что для перелетов Volante Vision использует сочетание реактивной и электрической энергии, что позволяет развивать огромные скорости и при этом выполнять вертикальный взлет и посадку. Иными словами, он не требует отдельной полосы для разгона, подойдет и вертолетная площадка. Питание обеспечит гибридная силовая установка от компании Rolls-Royce. Предусмотрена система автопилота, способная управлять всеми системами машины. При этом такое детище Aston Martin должно быть довольно легким и прочным, поскольку корпус его планируется производить из карбона.

Технические характеристики

Летающий Aston Martin рассчитан на трех взрослых пассажиров. Будет ли реализована система полностью ручного управления, разработчики пока не сообщают. Относительно технического оснащения и возможностей воздушного судна подробных данных нет. Известно лишь, что его максимальная скорость может достигать 320 км/ч. Вряд ли такая планка будет достигаться за счет одних лишь винтовых двигателей, которых у Volante Vision три: один основной сзади и два поворотных спереди. Скорее всего, гибридная силовая установка будет применяться на дальних перелетах, а в условиях города будет применяться только электротяга.

Доступность

По предварительным данным, это детище Aston Martin может отправиться в серийное производство уже в 2020 году. Стоить такой транспорт будет около 3–5 миллионов фунтов, то есть примерно от 250 млн рублей. Цена баснословная, но в сравнении со стоимостью современных бизнес-джетов все же не столь высокая. В любом случае приобрести это чудо техники смогут лишь те, кто при покупке очередного автомобиля на цены давно уже не смотрит.

Также отметим, что для Aston Martin это далеко не первый неавтомобильный проект. К примеру, ранее компания показала скоростной катер AM37 и глубоководный аппарат Project Neptune. Последний способен погружаться на глубину до 500 метров на срок до 12 часов. Вполне возможно, что усилия этой компании в ближайшем будущем дадут новый толчок к развитию альтернативных транспортных средств, позволяющих покорять неизведанные горизонты.