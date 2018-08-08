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«До» и «после»: как изменился парк Урицкого
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«До» и «после»: как изменился парк Урицкого 

Казанский Портал 8 августа 2018
Фото: Казанский Портал
Это сейчас парк Урицкого пользуется бешеной популярностью у молодых родителей и казанцев, желающих отдохнуть от работы в тени деревьев. До глобальной реконструкции он был почти заброшен.
Старые мосты, неухоженное озеро и звенящая пустота теперь в прошлом.
Вид на старый мост. Фото: tur-kazan.ru  Новый мост. Фото: e-Kazan.ru  Озеро любят утки и те, кому нравится их кормить. Раньше спуск к воде был небезопасным. Впрочем, сейчас тоже, просто теперь ни у кого не возникает мысли спуститься к воде.
Старый берег озера. Фото: kazan.aif.ru  Новый берег озера. Фото: vk.ru  Парк узнавали по длинным аллеям, по которым было здорово прогуливаться. Сесть-то все равно некуда: скамейки проектом не предусмотрены. Теперь скамейки есть!
Старая аллея. Фото: syl.ru  Новая аллея. Фото: vk.ru  Плакучую иву и другие деревья срубили не ради установки скамеек, а случайно.
Старые заросли. Фото: syl.ru  Новые лавочки. Фото: e-Kazan.ru  Раньше мостам было тяжело. Архитекторы забили тревогу, что конструкции могут деформироваться и обрушиться от лишней нагрузки. Замки висели на перилах как игрушки на елке. Сейчас на мостах положено висеть только предупреждающей табличке. Влюбленным парам предложили выход — вешать замки на новую «стену любви».
Замки на старом мосту. Фото: kazved.ru
Новая «стена любви». Фото:pikabu.ru  Из интересных нововведений: у парка есть две группы «Вконтакте». Первая — официальная, в ней можно посмотреть расписание мероприятий. Вторую ведут жители — ищут компанию для пробежки и публикуют фотографии найденных недочетов.
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