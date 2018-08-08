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В Кронштадте пройдет капитальный ремонт Докового моста
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В Кронштадте пройдет капитальный ремонт Докового моста 

АиФ Санкт-Петербург 8 августа 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мост через канал дока Петра Великого в Кронштадте с 15 августа закроется на полный капитальный ремонт, сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.
Ремонт займет около девяти месяцев и завершится в мае 2019 года. Специалисты полностью разберут металлическую переправу, которая является памятником культурного наследия федерального значения. Конструкции моста будут очищены от коррозии и покрыты специальным раствором. Разрушенные гранитные камни облицовки будут отреставрированы, устои моста предстоит укрепить.
«Мы запланировали не только ремонт износившихся конструкций моста, но и возвращение ему исторического облика, в частности, восстановление уникального поворотного механизма, который ранее позволял заводить в Петровский док корабли», — сообщил Олег Довганюк.
Автомобильное движение по Макаровской улице во время капитального ремонта моста будет прекращено. Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. Для сохранения пешеходного движения по Макаровской улице администрация Кронштадтского района попросила командование Западного военного округа установить понтонный мост через канал Петровского дока
Доковый мост был построен по проекту инженер-подполковника Н. П. Богдановского из корабельной стали, особенностью переправы является заклепочное соединение металлических конструкций.
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