Беременную иркутянку уволили с работы

Беременная женщина, которую уволили с работы, обратилась в Ленинский суд Иркутска. Она рассказала, что работала в должности электромонтера воздушных линий, но попала под сокращение, сообщает 8 августа пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Работодатель предлагал ей другие должности, однако женщина отказалась. Это подтверждает, что работодатель исполнил свои обязательства в полном объеме. Тем не менее потом выяснилось, что на момент увольнения иркутянка находилась в положении. Это подтвердило медицинским заключение.

Прокурор Иркутской транспортной прокуратуры отметил, что женщину необходимо восстановить на работе, поскольку по Трудовому кодексу РФ увольнять беременную нельзя, и то что на момент увольнения никто не знал о ее «интересном положении», не является основанием для отказа в восстановлении на работе. Решение еще не вступило в законную силу.