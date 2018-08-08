Гигантский Ford F-350 Mega Raptor (видео)

Американская тюнинговая компания Defco Trucks превратила пикап Ford F-350 в настоящего «хищника» и дала ему соответствующее название — Mega Raptor. Defco F-350 Mega Raptor выкрашен в серо-голубые цвета и оснащен огромными 46-дюймовыми шинами. По сравнению с ним все существующие модели из семейства Super Duty Raptors выглядят как игрушечные машинки. Посмотрите на видео, как ловко этот «гигант» преодолевает препятствия в виде обычных легковых автомобилей!

Неизвестно, что находится под капотом Mega Raptor. Отметим, что стандартные пикапы F-350 оснащаются 6.7-литровым дизельным двигателем PowerStroke мощностью 450 л. с. и крутящим моментом 1 267 Нм. Как было сказано в видеоролике, у Mega Raptor крутящий момент составляет 1 898 Нм.

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