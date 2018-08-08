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Теперь испытать новый Touareg сможете и ВЫ!
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Теперь испытать новый Touareg сможете и ВЫ! 

Wroom.ru 8 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Владимир Динков  руководитель отдела продаж лично приглашает вас на тест-драйв нового Volkswagen Touareg в дилерский центр «Автономия».
Смотрите сами: белый, 3-х литровый, дизельный с 249 л. с. Вот это «зверь»!  подумали вы.
Не думайте, приезжайте в «Автономия» и прочувствуйте этого зверя на тест-драйве.
А в шоу-руме вас ждет Touareg в комплектации STATUS в синем металлике «Aquamarine» с кожаным салоном.
Мы разрабатываем эксклюзивный пакет обслуживания специально для постоянных покупателей Volkswagen Touareg в «Автономия»! Это значит, будущие привилегии владения Touareg будут еще приятней и выгодней!
Записаться на тест-драйв вы можете по телефону: +7 (495) 256-24-58  Заказать обратный звонок
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru
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