Теперь испытать новый Touareg сможете и ВЫ!

Владимир Динков  руководитель отдела продаж лично приглашает вас на тест-драйв нового Volkswagen Touareg в дилерский центр «Автономия».

Смотрите сами: белый, 3-х литровый, дизельный с 249 л. с. Вот это «зверь»!  подумали вы.

Не думайте, приезжайте в «Автономия» и прочувствуйте этого зверя на тест-драйве.

А в шоу-руме вас ждет Touareg в комплектации STATUS в синем металлике «Aquamarine» с кожаным салоном.

Мы разрабатываем эксклюзивный пакет обслуживания специально для постоянных покупателей Volkswagen Touareg в «Автономия»! Это значит, будущие привилегии владения Touareg будут еще приятней и выгодней!

Записаться на тест-драйв вы можете по телефону: +7 (495) 256-24-58 Заказать обратный звонок

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru