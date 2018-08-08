Ещё
В Саратове появилась скорая помощь для паллиативных больных
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратове появилась скорая помощь для паллиативных больных 

САРАТОВ24 8 августа 2018
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в городской клинической больнице №10 Саратова побывал отец Александр Ткаченко. Основатель и руководитель Санкт-Петербургского детского хосписа, а также член общественной палаты Российской Федерации вручил администрации больницы ключи от автомобиля скорой помощи для паллиативных больных. Как отметил священнослужитель, сотрудники больницы делают многое, чтобы необходимую помощь люди могли получать незамедлительно. Единственная проблема, которая была у них — отсутствие автотранспорта. Теперь оказывать необходимые услуги медики заводского района смогут быстрее.
«Это очень большое приобретение. Спасибо отцу Александру и его фонду за такой подарок. На самом деле, мы обслуживаем 36 тысяч человек населения заводского района. Это приблизит нашу помощь с выездами на дом, с обезболиванием пациентов с онкологическими заболеваниями непосредственно дома», — прокомментировала Людмила Максимова, главный врач городской больницы № 10.
Стоит отметить, что ранее Александр Ткаченко уже посещал это медицинское учреждение. Весной этого года он совместно с работниками хосписов обсудил развитие паллиативной помощи в городе Саратове и в регионе в целом.
САРАТОВ24: последние новости
У женщины случился приступ сердца из-за манёвров гидроцикла по реке Сергей Перепеченов: О "чеченском следе" в аварии с участием Аристотеля Ашкалова В Заводском районе Саратова на ночь закроется железнодорожный переезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО87
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Названы самые бесполезные опции автомобилей4
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение