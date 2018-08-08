В Саратове появилась скорая помощь для паллиативных больных

Сегодня в городской клинической больнице №10 Саратова побывал отец Александр Ткаченко . Основатель и руководитель Санкт-Петербургского детского хосписа, а также член общественной палаты Российской Федерации вручил администрации больницы ключи от автомобиля скорой помощи для паллиативных больных. Как отметил священнослужитель, сотрудники больницы делают многое, чтобы необходимую помощь люди могли получать незамедлительно. Единственная проблема, которая была у них — отсутствие автотранспорта. Теперь оказывать необходимые услуги медики заводского района смогут быстрее.

«Это очень большое приобретение. Спасибо отцу Александру и его фонду за такой подарок. На самом деле, мы обслуживаем 36 тысяч человек населения заводского района. Это приблизит нашу помощь с выездами на дом, с обезболиванием пациентов с онкологическими заболеваниями непосредственно дома», — прокомментировала Людмила Максимова, главный врач городской больницы № 10.

Стоит отметить, что ранее Александр Ткаченко уже посещал это медицинское учреждение. Весной этого года он совместно с работниками хосписов обсудил развитие паллиативной помощи в городе Саратове и в регионе в целом.