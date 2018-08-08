Торжественное закрытие конкурса «Мастера автобронетанковой техники» прошло под Воронежем

Взявшие золото в конкурсе российские военнослужащие получили переходящий кубок победителя.

Финальный этап «Командная эстафета» и торжественное закрытие международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» состоялось в Острогожске в Воронежской области.

Переходящий кубок победителя российская команда получила из рук замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова . Военнослужащие РФ обошли в ходе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» соперников из Венесуэлы, Египта и Китая.

«Соревнования показали высокий уровень мастерства всех участников, владение современной техникой, умение быстро принимать в сложной обстановке правильные решения», — отметил Булгаков.

В ходе конкурса военные водители преодолевали искусственные и водные преграды, соревновались в вождении и буксировании полуприцепов по ограниченным проездам.

Российские женщины наравне с мужчинами выступили на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», который прошел в рамках АрМИ-2018. Они показали свои навыки управления КамАЗ-4350, КамАЗ-5350, седельном тягаче КамАЗ-65225, а также легковом автомобиле УАЗ-3163 «Патриот».

Армейские международные игры в этом году проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Ирана с 29 июля по 11 августа.