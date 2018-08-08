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Торжественное закрытие конкурса «Мастера автобронетанковой техники» прошло под Воронежем
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Торжественное закрытие конкурса «Мастера автобронетанковой техники» прошло под Воронежем 

ТК «Звезда» 8 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Взявшие золото в конкурсе российские военнослужащие получили переходящий кубок победителя.
Финальный этап «Командная эстафета» и торжественное закрытие международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» состоялось в Острогожске в Воронежской области.
Переходящий кубок победителя российская команда получила из рук замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Военнослужащие РФ обошли в ходе соревнований «Мастера автобронетанковой техники» соперников из Венесуэлы, Египта и Китая.
«Соревнования показали высокий уровень мастерства всех участников, владение современной техникой, умение быстро принимать в сложной обстановке правильные решения», — отметил Булгаков.
В ходе конкурса военные водители преодолевали искусственные и водные преграды, соревновались в вождении и буксировании полуприцепов по ограниченным проездам.
Российские женщины наравне с мужчинами выступили на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники», который прошел в рамках АрМИ-2018. Они показали свои навыки управления КамАЗ-4350, КамАЗ-5350, седельном тягаче КамАЗ-65225, а также легковом автомобиле УАЗ-3163 «Патриот».
Армейские международные игры в этом году проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Китая и Ирана с 29 июля по 11 августа.
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