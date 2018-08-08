В Петербурге сервис оплаты парковок по СМС не работал 17 часов

В Санкт-Петербурге наладили сервис оплаты парковки в центре, сообщает Центр управления парковками.

Напомним, сервис не работал с вечера 7 августа. Об этом стали сообщать петербуржцы в социальных сетях. Сегодня специалисты СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» восстановили его работу.

«Устранены технические неполадки, по причине которых с 18-55 МСК 07.08.2018 был ограничен доступ к сервису оплаты парковки и пополнения парковочного счета посредством отправки СМС-сообщения на номер 2722», — подтвердили в службе.