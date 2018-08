Lamborghini Aventador SVJ: он удивит любого!

Lamborghini находится на пороге презентации супермобиля Aventador Superveloce Jota. Тизер подоспел!

По снимку, опубликованному в Facebook, много о машине не скажешь. Видим мы лишь малюсенький фрагмент кузова. Он выкрашен в зелёный цвет, который идеально подходит для монстра с V12. Итальянцы не забыли оставить к картинке короткую подпись, характеризующую такой Aventador. Так, в ней говорится, что таланты авто «сведут с ума». Заявка!

Ждём всё же момента, когда SVJ будет раскрыт в полном объёме. Хочется посмотреть на суперкар! Впрочем, мы больше всего заинтересованы в том, чтобы посмотреть на то, как выглядит автомобиль в плане технических характеристик. Знаем, что по сравнению с SV, отдачу 6,5-литрового двигателя поднимут до 770 лошадиных сил, а крутящий момент — до 720 Нм.

The countdown for the new Aventador SVJ starts now. #AventadorSVJ #Lamborghini pic.twitter.com/4QGRo9k29l

— Lamborghini (@Lamborghini) 7 августа 2018 г.

Lamborghini также сообщила уже ранее, что Aventador SVJ крайне аэродинамичным окажется благодаря системе Aerodinamica Lamborghini Attiva, знакомой нам по Huracan Performante. Приблизительно 490 килограммов генерируется прижимной силы на максимальной скорости. Распределение её идёт в соотношении 40:60.

Lamborghini не говорит, когда состоится официальная премьера, но явно уже не за горами. На каком-то из ближайших международных автосалонов точно увидим долгожданный аппарат!