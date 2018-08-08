Удача любит подготовленных. Работники месторождений показали своё мастерство

В компании «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги конкурсов профессионального мастерства. Лучших по профессии выбрали среди машинистов технологических компрессоров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителей и слесарей по ремонту автомобилей.

В соревнованиях участвовали 52 работника Ямбургского и Заполярного нефтегазоконденсатных месторождений. Конкурсанты проходили испытания по стандартной системе в два этапа: теория и практика. Основными критериями для оценки заданий стали уровень теоретической подготовки, соблюдение технологии и качество работы, рациональность организации труда и рабочего места, степень производственной самостоятельности, выполнение установленных норм времени на практическое задание и соблюдение требований безопасности труда.

«Сам факт участия в подобных конкурсах — уже победа, подтверждение высокого уровня профессионализма, — отметил начальник управления кадров и социального развития « Газпром добыча Ямбург» Борис Пирковец. — Люди, которые в них участвуют, представляют базовые профессии газодобывающей отрасли. Конечно, любое соревнование — это не только мастерство, но еще и везение. Однако не зря есть такая поговорка: «удача любит подготовленных».

Первыми соревновались машинисты технологических компрессоров. Ответив на 50 узкоспециальных и общих производственных вопросов, они на практике готовили к ремонту газоперекачивающие агрегаты на дожимной компрессорной станции. В итоге лучшим признан Павел Думбрао, работающий на газовом промысле №6 газопромыслового управления Ямбургского месторождения.

У электромонтеров решающим стал практический этап, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Ямбург». Участники должны были собрать на стенде работоспособную схему управления электрической задвижкой. Выше других судьи оценили работу электромонтера Ямбургского районного энергетического управления Заполярного месторождения Григория Слепова.

В конкурсе на звание «Лучший слесарь по ремонту автомобилей» после сдачи теории участники определяли износ коленчатого вала двигателя и разбирали вторичный вал коробки передач КамАЗа. Кроме того, они меняли компрессионные и маслосъемные кольца компрессора, клапаны в головке блока цилиндра и тормозные колодки УАЗа . В итоге победу в этой номинации присудили слесарю по ремонту автомобилей управления технологического транспорта и специальной техники Ямбургского месторождения Ришату Ишмуратову.

Лучшим в «Газпром добыча Ямбург» по итогам конкурса стал водитель автоколонны №4 Ямбургского месторождения Александр Руденко . Участники демонстрировали знания правил дорожного движения и охраны труда. Кроме того, они выполняли фигурное вождение на двух типах транспортных средств — грузовом автомобиле и грузовом автомобиле с полуприцепом.

Отметим, что конкурсы профессионального мастерства в «Газпром добыча Ямбург» проходят ежегодно. Всем победителям вручают дипломы и выплачивают денежное вознаграждение.