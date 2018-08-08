Ещё
Власти намерены увеличить штраф за нарушение перехода железнодорожных путей в 20 раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти намерены увеличить штраф за нарушение перехода железнодорожных путей в 20 раз 

Газета.Ru 8 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Минтранс предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте со 100 руб., до 2 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект поправок министерства.
"Проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях, в том числе хождение по ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей", — сказано в документе Минтранса.
В ведомстве отметили, что целью проекта является обеспечение безопасности граждан, снижение травматизма людей в зоне движения железнодорожного подвижного состава.
Ранее сообщалось, что Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг.
Газета.Ru: последние новости
Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо госпитализирован на Ибице ФСО требует взыскать с Ярмольника 800 тысяч рублей за поврежденный автомобиль В Германии в ДТП с трактором пострадали 27 человек
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение