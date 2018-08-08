Власти намерены увеличить штраф за нарушение перехода железнодорожных путей в 20 раз

Минтранс предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте со 100 руб., до 2 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект поправок министерства.

"Проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях, в том числе хождение по ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей", — сказано в документе Минтранса.

В ведомстве отметили, что целью проекта является обеспечение безопасности граждан, снижение травматизма людей в зоне движения железнодорожного подвижного состава.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг.