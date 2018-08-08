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Usher заявился на старт Gumball 3000 за рулём BAC Mono
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Usher заявился на старт Gumball 3000 за рулём BAC Mono 

Car.ru 8 августа 2018
Фото: Car.ru
Gumball 3000 стартовал в Лондоне пару дней назад, и BAC решил передать ключи от своего мощного одноместного Mono певцу именитому — Usher.
Gumball 3000 — это, пожалуй, самое известное ралли такого рода в мире. В этом году участники стартуют из Лондона и едут в Токио. Финиш намечен на 11 августа.
Возможно, Ашер только проезжал по улицам Лондона в Моно, но, делая это, он определенно выделялся из Lamborghinis, Ferrari и Porsches, которые чаще всего встречались в Gumball.
Отметим, что Usher — это известный поп-певец, получавший массу наград за своё творчество. Например, в его коллекции трофеев есть и Grammy.
«Wow, какой фантастический способ отметить начало Gumball 3000 — гонки, которая никогда не перестаёт удивлять, из года в год, — сказал соучредитель BAC и директор по разработке Нил Бриггс. — Ашер действительно любит машины. Mono создан для чистого удовольствия от вождения».
Напомнить хотим, что ныне BAC Mono питается от 2,5-литрового мотора Mountune с четырьмя цилиндрами, а не 2,3-литровой силовой установки Cosworth, использовавшейся раньше.
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