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В России предлагают увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте
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В России предлагают увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте 

RT на русском 8 августа 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Минтранс России предлагает увеличить штраф за переход в неположенном месте железнодорожных путей до двух тысяч рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Кроме того, предлагается увеличить штраф за переход перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора.
Целью проекта является обеспечение безопасности граждан и снижение травматизма людей.
В марте m24 сообщал, что в России планируется ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах.
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