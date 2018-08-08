В России предлагают увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте 

Минтранс России предлагает увеличить штраф за переход в неположенном месте железнодорожных путей до двух тысяч рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Кроме того, предлагается увеличить штраф за переход перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора.
Целью проекта является обеспечение безопасности граждан и снижение травматизма людей.
В марте m24 сообщал, что в России планируется ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах.